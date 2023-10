Danneggia le auto dei clienti di un bar di Busto Arsizio e picchia i carabinieri. Arrestato 25enne

Un’esplosione di violenza che i carabinieri sono riusciti a contenere a fatica quella che ha visto protagonista un uomo di 25 anni nella notte tra sabato e domenica in via 8 Martiri a Busto Arsizio.

I militari della Sezione Radiomobile di Busto Arsizio lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo che erano intervenuti per mettere fine alle sue intemperanze nei pressi di un bar che si trova nella via.

Il giovane, senegalese e regolare in Italia, ha danneggiato due autovetture in sosta dopo aver minacciato i clienti del locale.

Alcuni di loro hanno chiamato il nue 112 ma quando ha visto gli uomini in divisa non si è calmato e ha reagito colpendoli con calci e pugni. Al termine dell’intervento sono stati medicati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, riportando alcuni traumi e alcuni giorni di prognosi.