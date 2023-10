Delitti e caramelle, nei negozi di Vedano Olona va in scena Halloween

Nuova iniziativa dei commercianti vedanesi, sempre in cerca di idee simpatiche per promuovere il commercio in paese. Nelle scorse settimane alcuni negozi e attività si sono trasformati in set cinematografici, per girare un video horror, ma per ridere, ora diffuso sui canali social di Vedano e non solo.

Vale la pena di guardarlo e di riconoscere i luoghi dove sono state girate le scene, perché è lì che i bambini nella giornata di martedì 31 ottobre potranno andare a fare “dolcetto o scherzetto”, sicuri di trovare caramelle e dolci.

Ecco il video dei commercianti vedanesi: