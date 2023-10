Dietro l’annuncio di lavoro si nasconde il porta a porta, questa volta i colloqui sono a Tradate

«Buongiorno, vorremmo proporle un colloquio di lavoro. Stiamo cercando svariate figure professionali per la nostra nuova azienda e lei potrebbe fare al caso nostro. Abbiamo posizioni aperte nella logistica, nella contabilità, nel commerciale e nella gestione del personale». Comincia così, secondo la testimonianza di una lettrice, l’aggancio per un colloquio di lavoro in questa nuova impresa “appena insediata”. Una modalità che ricorda molto le tante segnalazioni sui colloqui truffaldini di cui tanto abbiamo scritto in passato. Per questo abbiamo deciso di capire qualcosa in più su questa nuova “opportunità di lavoro” a Tradate.

Partiamo dalla testimonianza della nostra lettrice che, alla disperata ricerca di lavoro, ha risposto positivamente alla telefonata ricevuta da questa azienda con sede nella zona industriale di Tradate.

«Mi ci sono recata per ascoltare l’offerta di lavoro con l’idea, come mi era stato anticipato, che l’azienda cercasse diversi ruoli professionali». Così sono andate le cose: «Quando sono arrivata ho trovato un luogo completamente anonimo e l’unica cosa che c’era era il nome di questa società attaccato con un adesivo sul campanello. Per il resto non c’erano insegne o materiale di alcun tipo».

«Mentre mi trovavo lì è arrivata almeno una dozzina di altre persone, quasi tutte ragazze molto giovani, in attesa anch’esse del colloquio. Quando è arrivato il mio turno si è svolto tutto molto velocemente. Mi sono state ribadite le posizioni aperte e dopo avermi posto due domande estremamente banali sono stata salutata con gentilezza. La sera stessa il messaggio: ero stata selezionata e in un successivo colloquio mi avrebbero comunicato per fare che cosa. A quel punto era evidente come tutto il gioco poggiasse sul nulla. Ho ringraziato e non ne ho più voluto sapere».

Questo modus operandi è molto simile a quello che abbiamo raccontato in passato: si viene contattati con la prospettiva di un posto di lavoro appetibile e poi, dopo un colloquio inconsistente, ci si ritrova tra le mani un’offerta per un “lavoro porta a porta” o talvolta “nel marketing online” per la vendita dei prodotti più vari che vengono distribuiti attraverso un castello di società dalla cui descrizione si fatica davvero a comprendere lo scopo imprenditoriale.

Abbiamo così contattato anche noi, attraverso il numero di telefono dal quale era stata contattata la nostra lettrice, la società indicata. Si tratta di una realtà che si chiama DIBE (da non confondere con un’altra storica azienda con base nel Varesotto). La società possiede un sito internet che contiene informazioni molto generiche sul mondo del caffè, un logo, un indirizzo che è quello dove si svolgono i colloqui, e nulla più. Mancano i dati societari, e qualunque informazione precisa sull’attività svolta.

Al telefono la voce di una ragazza dalla quale ci siamo fatti passare il titolare. Ci ha risposto Luigi:

Che tipo di attività svolgete e perché ci arrivano segnalazioni di questi colloqui un po’ particolari?

Noi siamo una realtà appena nata, siamo in contatto con questa realtà di torrefazione e distribuzione di caffè de L’Aquila e stiamo aprendo la nostra impresa a Tradate per la vendita di caffè attraverso un incontro personalizzato di degustazione ai clienti.

(N.d.r. L’azienda di cui parla risulta essere registrata come “Commercio all’ingrosso caffe’ in capsule comunque confezionate” anche se possiede un sito internet attraverso il quale propone i prodotti più disparati: dai test del Dna nel campo della genomica alle suole per le scarpe, dai depuratori d’aria al caffè. Ma soprattutto un’academy che promette di formare “professionisti nella gestione di gruppi di lavoro, nel mondo della vendita diretta”. La pagina Facebook aziendale è piena di eventi aziendali tra consulenti, venditori e formatori)

Quindi, in sostanza, vendete caffè?

Non ne abbiamo ancora venduto perché abbiamo appena aperto

Qual è la ragione sociale della società?

Si chiama Dibe, le do anche la partita iva. Come vedrà è una partita iva semplice intestata a mia sorella. Abbiamo appena aperto

(N.d.r. La partita Iva indicata risulta registrata come “Commercio al dettaglio di caffe’ e macchine da caffe’, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita porta a porta”)

Quindi che figure professionali state cercando?

In tutti i campi, dalla contabilità alla logistica. Nei nostri colloqui cerchiamo di capire quali candidati sono adatti a quello che ci serve e successivamente glielo proponiamo.

Non è che poi in realtà state cercando solo persone per attività di vendita “porta a porta”?

Sì stiamo cercando personale anche per la parte commerciale

Anche o soltanto per la parte commerciale? Come vengono inquadrati dal punto di vista contrattuale?

Abbiamo appena cominciato, cerchiamo tante posizioni. Nella parte commerciale prevediamo la retribuzione in ritenuta d’acconto

Quindi un regime che prevede un compenso annuo pari al massimo a 5mila euro, non proprio una posizione lavorativa come un candidato potrebbe pensare all’inizio di questo percorso?

Noi abbiamo diverse posizioni, cerchiamo del personale e al termine dei colloqui facciamo la proposta che riteniamo giusta. Ognuno è libero di accettare o rifiutare, non c’è nulla di male

Certamente, però sarebbe importante specificare che tipo di proposta si intende fare nel momento in cui viene fissato il colloquio. Non crede?

Ringrazio molto per il suggerimento che ci aiuta a migliorare.