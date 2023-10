Distributori di kit permanenti e app per sapere come smistare i rifiuti: le novità per i Comuni della Convezione di Sesto Calende

Dalle nuove modalità di ritiro dei sacchi alla possibilità di scansionare i codici a barre dei prodotti per sapere attraverso l’app come e dove raccogliere i rifiuti: il 2024 sarà un anno di importanti novità per la Convenzione Rifiuti di Sesto Calende.

Nella mattina di giovedì 19 ottobre nella sala consiliare della Città capofila della convenzione, che comprende 30 Comuni per un totale di 130mila abitanti (la media della differenziata è pari al 86.7%), si è svolta infatti la conferenza stampa in cui sono state annunciate i servizi che saranno introdotti a partire dal 2024.

A fare gli onori di casa è stata l’assessore all’ambiente di Sesto Calende Jole Capriglia Sesia alla presenza di rappresentanti del territorio, dell’ingegnere responsabile Daniela Rovelli, del coordinatore tra la convezione e le società Eligio Iaculano e delle ditte gestrici dell’appalto di raccolta, ovvero Econord, Acinque e Tramonto.

Tra le principali novità dell’appalto, una a cui dovranno prestare attenzione gli utenti è senza dubbio la nuova riformulazione dei giorni per il ritiro dei rifiuti. I nuovi calendari saranno interamente distribuiti nella cassetta delle lettere di tutti gli utenti entro la fine del mese.

«Una soluzione – spiegano Rovelli e Iaculano – dovuta al fatto che in questo nuovo appalto tutti i Comuni della convenzione avranno le stesse frequenze di raccolta (due volte alla settimana l’umido, una volta carta, vetro e plastica, ogni 14 giorni l’indifferenziato). Questa “omogenizzazione” permetterà una raccolta più puntuale anche grazie ai nuovi automezzi a disposizione, con il “parco” rinnovato da mezzi ibridi o comunque dalle minori emissioni».

Di pari passo con la rimodulazione del calendario, l’altra novità annunciata in sala consiliare riguarda invece il ritiro dei kit dei sacchi.

«Indipendentemente dal Comune di residenza tutti gli utenti potranno ottenere la fornitura in tre modi diversi, l’uno alternativo all’altro e naturalmente non sovrapponibili» spiegano Rovelli e Iaculano (rimarrà a 30 il limite massimo di sacchi neri muniti di chip dell’indifferenziata, tutti da 70 litri, scompariranno invece quelli da 110).

A partire da novembre, infatti, gli utenti potranno scegliere se ritirare la dotazione in uno dei 14 distributori presenti sul territorio (obbligatorio essere muniti di Tessera Sanitaria di Regione Lombardia dell’intestatario Tari), oppure, come negli scorsi anni, in uno dei punti distributivi temporanei allestiti dai Comuni (l’accesso è disponibile anche se si è residenti in un altro Comune della convenzione). Infine, fino al 20 gennaio 2024 si potrà, su prenotazione, richiedere la consegna a domicilio al numero verde 800.128064.

«Non meno importante – concludono i responsabili – è l’attenzione verso gli utenti e verso le nuove generazioni, con 45 interventi previsti nelle scuole primarie entro al fine dell’anno. Per questo motivo oltre alla pagina Facebook recentemente è stato aperto un profilo Instagram, mentre nei prossimi mesi verrà aggiornata l’app (Android e iOS) che permetterà di scansionare i codici a barre delle confezioni dei prodotti per sapere in quale raccolta inserirli».

I DISTRIBUTORI PERMANENTI AUTORIZZATI

Somma Lombardo – Centro commerciale Gigante e area mercato via Giusti

Sesto Calende – Supermercato Esselunga

Vergiate – Portico Farmacia Comunale

Angera – Supermercato Conad

Ternate – Portico del Palazzo Comunale

Ispra – Parte posteriore del Palazzo Comunale

Besozzo – Zona Parco, via Milano

Leggiuno – Parcheggio di Via Gioberti

Travedona Monate – Piazza Paolo Borsellino

Casciago – Portici Palazzo dell’Orologio

Barasso – Piazza della Stazione

Gemonio – Palazzo Comunale