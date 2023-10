Dolcetto o scherzetto? Il Ponte del Sorriso festeggia Halloween con i piccoli ricoverati delle pediatrie

I reparti pediatrici di Varese, Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio hanno vissuto attimi di “fibrillazione” con tante attività organizzate da Il Ponte del Sorriso per festeggiare Halloween.

Durante la settimana i bambini ricoverati hanno lavorato per creare spaventose decorazioni mentre nella giornata di Halloween tutto è stato un grande fermento per preparare la merenda e truccarsi da mostro.

Un terribile fantasma si è aggirato in corsia per spaventare scherzosamente tutti coloro che si azzardavano a passare da quelle parti.

Così anche i bambini che sono rimasti in ospedale, hanno potuto vivere come i coetanei a casa il classico gioco “Dolcetto o scherzetto?”.

Organizzare le feste che ormai fanno parte della quotidianità, aiuta i bambini ricoverati a non sentirsi isolati e confinati rispetto a ciò che succede fuori, a non provare la nostalgia di casa ma, anzi, sentirsi accolti e passare ore serene per affrontare meglio la malattia.