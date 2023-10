Esordio casalingo per la Uyba di Velasco: a Busto Arsizio arriva Scandicci

Tutto pronto alla e-work arena per l’esordio casalingo della Uyba Volley Busto Arsizio targata Julio Velasco, nella seconda giornata di campionato. Lualdi e compagne attendono la corazzata Savino del Bene Volley Scaldicci di coach Barbolini.

Dopo la prestazione da dimenticare contro l’Allianz Vero Volley Milano, le farfalle devono provare a tenere meglio il campo e guadagnare qualche punto preziosissimo per la classifica, per non rischiare di rimanere a zero. Le ragazze di coach Velasco potranno contare su una delle tifoserie più belle e più affezionate di tutto il campionato, che con i suoi cori sosterrà le ragazze fin dal loro ingresso in campo.

L’impegno sarà uno dei più difficili, contro un’altra delle squadre candidate a essere protagonista del campionato e con un sestetto di grandissimo profilo, con la palleggiatrice Di Iulio in diagonale con la stella azzurra Antropova, protagonista dell’estate azzurra. Al centro Nwakaloe e Da Silva, in attacco Herbots (ex protagonista della storia Uyba) e Zhu Ting e a difendere la metà campo toscana, il libero Merlo. In panchina, scalpitanti, altre due ex biancorosse, Francesca Villani e Haleigh Washington.

Coach Velasco non ha problemi di formazione e dovrebbe riproporre il sestetto schierato a Milano, con Boldini in regia, Frosini opposto, Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Piva in attacco, Zannoni libero.

E’ lo stesso coach Velasco a presentare l’appuntamento di domenica, con un pensiero speciale all’amico e rivale sul campo, Massimo Barbolini e tiene alta la guardia, soprattutto per la gestione emozionale dell’esordio casalingo: “Domenica non ci sarà solo Antropova ma anche altre giocatrici molto forti come la Zhu. Sappiamo che Scandicci è una delle pretendenti al campionato e siamo consapevoli di non essere oggi all’altezza di queste squadre, ma dobbiamo imparare ad essere lucide e giocare al massimo, è importante che funzioni il nostro gioco quando abbiamo la palla. Possiamo giocare sicuramente meglio di come abbiamo fatto a Milano. Il nostro pubblico è sempre determinante: ci aiuta anche quando le cose vanno male e le ragazze apprezzano moltissimo questo supporto. Spero che l’ansia di fare bene la prima in casa non ci faccia sbagliare o ci porti a fare troppi errori. Con Massimo Barbolini ho un rapporto molto speciale non solo perché abbiamo vinto 4 scudetti a Modena, ma anche perché siamo grandi amici oltre ad essere il suo testimone di nozze. È bello ritrovarsi e altrettanto bello sfidarsi da una parte all’altra della rete”.

Ad attendere i tifosi, oltre a una partita che saprà regalare grandi emozioni, ci saranno anche una serie di novità per la e-work Arena, a partire intrattenimento firmato Giò Campo, voce di Viva FM e nuovo speaker biancorosso, passando per un primo miglioramento dell’impianto audio, ai nuovi pavimenti del parterre, alla ristrutturazione dei bagni, degli spogliatoi e di alcuni parti comuni, al nuovo giro led a bordo campo. E con tante nuove sorprese che arriveranno nel corso dei mesi, in un percorso di rinnovamento che è già iniziato mesi fa a livello societario.

UYBA Volley Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 19 Boldini. All. Velasco, 2° Cichello.

Savino del Bene Scandicci: 2 Alberti, 3 Herbots, 4 Zhu, 6 Ruddins, 7 Di Iulio, 8 Merlo (L), 9 Villani, 10 Ognjenovic, 13 Armini (L2), 14 Nwakalor, 15 Washington, 16 Da Silva, 17 Antropova, 18 Diop, 20 Gay. All. Barbolini, 2° Kantor.

Programma della seconda giornata

Cuneo – Conegliano

Trento – Milano

Novara – Casalmaggiore

Bergamo – Vallefoglia

Busto Arsizio – Scandicci

Firenze – Pinerolo

Roma – Chieri

Classifica

Allianz Vero Volley Milano 3 (1 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 3 (1 – 0); Savino Del Bene Scandicci 3 (1 – 0); Igor Gorgonzola Novara 3 (1 – 0); Roma Volley Club 2 (1 – 0); Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2 (1 – 0); Volley Bergamo 1991 2 (1 – 0); Trasportipesanti Casalmaggiore 1 (0 – 1); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1 (0 – 1); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0 (0 – 1); Il Bisonte Firenze 0 (0 – 1); Itas Trentino 0 (0 – 1); Uyba Volley Busto Arsizio 0 (0 – 1).