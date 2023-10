Domenica visite al cantiere aperto di Palazzo Perabò di Laveno

Un appuntamento speciale a Laveno Mombello e in uno dei suoi beni più belli. “Cantiere aperto al MIDeC di Palazzo Perabò” è il titolo dell’iniziativa in programma per domenica 15 ottobre, con due possibilità di visita alle 14:30 e alle 16.00. Sarà un’occasione unica per scoprire l’attento lavoro di restauro delle facciate del Museo Internazionale del Design Ceramico di Palazzo Perabò.

Con l’Arch. Rossella Moioli, progettista e direttore lavori, scopriremo il dietro le quinte dei lavori di restauro e di come si passa dal progetto all’opera dei restauratori.

Ingresso libero solo su prenotazione a questo link. In caso di mobilità ridotta, ricordiamo che attualmente il primo piano è accessibile solo attraverso due rampe di scale, mentre l’accesso al piano terra è agevolato da un montacarichi adatto al trasporto di carrozzine.