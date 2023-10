Don Feliciano Rizzella è il nuovo arciprete della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Canonica.

Le chiavi del possesso delle varie parrocchie della Comunità gli sono state conferite nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, direttamente dal cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como. La cerimonia si è svolta presso la chiesa plebana di Canonica: «Sono le chiavi che tengono sempre aperte le porte della chiesa e mai la chiudono» è stato il commento del Vescovo, esortando anche il nuovo arciprete ad affrontare con pazienza e attenzione le varie situazioni e rispondendo ad esse con la generosità che lo contraddistingue.

Don Feliciano, 48 anni, nativo di Loveno di Menaggio (CO), è stato consacrato nel 2001.

Dopo un periodo a Bellagio e alcune esperienze in Valtellina, negli ultimi anni ha prestato il servizio presso la comunità pastorale del Sacro Cuore di Mandello Lario (LC)

Con il nuovo incarico viene nominato arciprete di Canonica e con esso parroco di Arcumeggia, Casalzuigno, Cavona, Cuvio e Duno e quindi responsabile della Comunità pastorale San Giovanni Paolo II, che è appunto costituita dalle suddette parrocchie.

“Siamo di tanti paesi e siamo impegnati in varie attività, ma siamo sempre e tutti solo del Signore”. Questo il pensiero che ha rivolto ai suoi nuovi parrocchiani, invitandoli a vivere il vangelo per scoprire la santità che c’è in ognuno di noi

Don Feliciano subentra a Don Lorenzo Butti, giunto in Valcuvia nel Dicembre 2017 e che ora il vescovo ha chiamato a un nuovo servizio in Valtellina.