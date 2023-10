“Dona un Farmaco”: le farmacie di Varese si mobilitano per le vittime del terremoto in Marocco

Le farmacie di Varese hanno deciso di unire le forze in un gesto di solidarietà e supporto. Venerdì 6 ottobre, chiunque si rechi in una delle 22 farmacie della città avrà l’opportunità di contribuire all’iniziativa “Dona un farmaco”, volta a sostenere le vittime del recente terremoto che ha colpito il Marocco.

L’evento, che si svolgerà per l’intera giornata, permetterà ai cittadini di acquistare e donare materiale per medicazioni essenziali, tra cui garze, bende, cerotti e disinfettanti. Inoltre, sarà possibile donare alcuni farmaci da banco, che saranno poi inviati alle popolazioni marocchine colpite dal sisma.

Questa iniziativa di raccolta è il frutto della collaborazione tra il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, Federfarma Varese e AMLI (Associazione Marocchini Laureati in Italia). L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Varese, che ha riconosciuto l’importanza di questa azione di solidarietà.

La tragedia del terremoto in Marocco ha toccato il cuore di molti, e le comunità locali stanno cercando modi concreti per offrire il proprio aiuto. L’iniziativa “Dona un farmaco” rappresenta un’opportunità tangibile per i cittadini di Varese di fare la differenza e mostrare il proprio sostegno a chi, in questo momento, ha bisogno di cure mediche e assistenza.

Le farmacie partecipanti saranno facilmente riconoscibili grazie a cartelli e manifesti dedicati all’evento. Si invita la comunità a partecipare numerosa, dimostrando una volta di più la generosità e la vicinanza di Varese verso chi si trova in difficoltà.