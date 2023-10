Donato un terreno, presto ci sarà un nuovo parco pubblico a Casciago

Una donazione accettata dal consiglio comunale di Casciago all’unanimità regalerà al paese un nuovo parco pubblico. Si tratta della collina che è compresa tra via Isonzo e via Matteotti. L’ha donata al Comune una famiglia casciaghese col mandato di farne un’area che abbia finalità pubbliche.

Galleria fotografica Il terreno donato a Casciago che diventerà un parco 4 di 5

«Ringraziamo questi benefattori – commenta il sindaco casciaghese Mirko Reto -. Faremo un parco per famiglie, anziani, che diventi un centro di aggregazione per Casciago Alta. Uno spazio a disposizione di tutti, un regalo che accogliamo con grande gioia e che vogliamo far diventare un altro punto apprezzato del nostro splendido paese». Sono 5 mila metri quadrati in un angolo meraviglioso e riparato di Casciago, raggiungibile da via Isonzo, dalla via Matteotti e da via Trento, la strada che sale di fronte al Comune.

Tra le tante novità, sono da sottolineare le cifre assegnate alle scuole materne, confermate rispetto allo scorso anno, mentre sono state aumentate quelle per sostegno, Dsa, trasporti degli studenti disabili. Previsti anche nuovi finanziamenti per le iniziative delle scuole primarie. In totale sono 30 mila euro per le scuole materne, mentre a bilancio si aggiungono alcuni fondi per 90 mila euro di entrate in più rispetto al previsionale per adeguamenti in incremento di contributi regionali e ministeriali: 17 mila euro il potenziamento dei sevizi sociali, 17 mila euro sono da destinare al sostegno degli alunni con disabilità delle scuole primarie e secondaria di primo grado, 48 mila euro quale nuovo contributo regionale per acquisto di mezzi per la protezione civile, 4.550 euro per l’acquisto di libri per la biblioteca, 9 mila euro per interventi manutentivi sui plessi scolastici e sulla viabilità. Votati anche i nuovi regolamenti per l’uso delle palestre e per la protezione civile, passati con i voti della maggioranza.

Nel frattempo si stanno ultimando i lavori per il percorso ciclabile “Dal bosco al lago – Anello d’incanto tra Tinella e Valle Luna”, un anello ciclabile segnalato lungo 18 chilometri, con un dislivello di 320 metri, che attraverserà il territorio di Casciago toccando anche i tratti ciclabili del Lago di Varese e del parco del Campo dei Fiori QUI I DETTAGLI. Sono stati posizionati i cordoli segnalati con birilli a norma di legge a Morosolo e si sta ultimando la cartellonistica in via Vasche e via Anadiga: tempo permettendo, i lavori finiranno nel giro di qualche settimana.

Terminata l’installazione dei pali dell’illuminazione da parte di Enel X, con un nuovo palo che sarà posizionato in via San Martino a fine novembre. Con la società che ha vinto l’appalto per l’illuminazione è anche stato trovato l’accordo per il posizionamento di tre nuove colonnine per la ricarica elettrica, la prima sarà in via Pascoli, le altre due in zona Comune e piazza Cavour.

Nell’ottica delle novità presentate dalla Convenzione Rifiuti di Sesto Calende anche a Casciago arriverà un distributore automatico di sacchetti in Largo de Gasperi. All’ecoisola è intanto terminata l’installazione dei pannelli solari e l’illuminazione.

A novembre infine partiranno i lavori alla facciata di Villa Castelbarco, il palazzo comunale, con la sostituzione delle imposte rovinate dal tempo.