Donna di 68 anni in bicicletta tampona auto a Biandronno. Interviene anche l’elisoccorso

Ancora una volta un ciclista finisce in ospedale, dopo essersi scontrato con un’auto. È successo questa mattina, sabato, a Biandronno in via Roma, all’altezza del civico 35.

Una donna di 68 anni è rimasta ferita in modo serio al punto da essere trasportata con l’elisoccorso in ospedale a Varese.

L’intervento, supportato anche da automedica e ambulanza della Croce Rossa di Gavirate, è stato classificato da Areu con il codice giallo e dunque non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo un testimone la donna sarebbe andata a sbattere contro l’auto che la precedeva ma, per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, è intervenuta sul posto la Polizia Locale insieme ad una pattuglia dei carabinieri.