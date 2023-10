Donna in bici investita sul Sempione a Somma Lombardo

Incidente stradale con ciclista investita sul Sempione a Somma Lombardo. È avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Locatelli, all’ingresso della città venendo da Casorate, poco dopo le 13.30 di oggi, mercoledì 4 ottobre.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, per prestare soccorso alla 45enne ferita (è stata portata in ospedale in “Codice verde”, non grave).

Sul posto anche la Polizia Locale sommese per i rilievi e per regolare il traffico sul Sempione. Limitati i disagi alla circolazione.