Donna investita in via Labiena a Laveno

Una donna di 55 anni è stata investita da un’automobile poco prima delle 8 di questa mattina – martedì 31 ottobre – a Laveno Mombello. L’incidente è avvenuto in via Labiena, la strada principale per chi arriva da Cittiglio e si dirige verso il lungolago. Il luogo dell’impatto è proprio in fondo alla via, verso la rotatoria con il monumento ai caduti. (foto di repertorio)

La signora coinvolta è stata soccorsa in “codice giallo”, quindi ferita ma non in pericolo di vita, dal personale di un’ambulanza proveniente da Gavirate. La 55enne è stata quindi trasportata al vicino ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Locale di Laveno Mombello per i rilievi e per gestire il traffico. Il martedì è infatti anche giorno di mercato e, come detto, via Labiena è una delle arterie principali della cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore.