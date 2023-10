Dopo quattro anni Giovanna Palermi lascia il Saronno Softball

Dopo cinque anni di grandi risultati e soddisfazioni reciproche, si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Saronno Softball Baseball e Giovanna Palermi.

«Tutta l’intera società ringrazia profondamente la manager, l’allenatrice e soprattutto la persona per aver contribuito in maniera importante alla crescita nazionale e internazionale raggiunta dal Saronno nelle ultime stagioni e le augura il meglio per il futuro» dice la nota della società.

«Siamo e saremo sempre grati a Giovanna per il meraviglioso lavoro che ha svolto in questi anni qui a Saronno» aggiunge il presidente Massimo Rotondo. «Le sue conoscenze tecniche, la sua professionalità e il suo carisma sono stati ingredienti fondamentali per la crescita di questi ultimi anni, che ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati in Italia e in Europa con le vittorie di Campionati e Coppe. Non posso che augurarle il meglio per il proseguimento della sua carriera».

Arrivata a Saronno nel 2019, Giovanna Palermi si è alternata come manager e coach della squadra in queste stagioni, mettendo le proprie conoscenze anche a servizio del settore giovanile. Con la società nero-azzurra ha vinto uno Scudetto nel 2022, due Coppa Italia nel 2022 e 2023 e una Coppa delle Coppe nel 2022.