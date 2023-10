Dopo Venezia arriva a Varese il regista Tommaso Santambrogio con “Gli oceani sono i veri continenti”

Appuntamento per venerdì 20 ottobre a Filmstudio 90. A raccontare la pellicola sarà lo stesso regista, che parlerà del film agli spettatori prima e dopo la visione, rispondendo alle domande del pubblico.

Venerdì 20 ottobre ore 21.00 al Cineclub Filmstudio 90 di Varese (Via De Cristoforis, 5) ci sarà un evento speciale: la proiezione del film Gli oceani sono i veri continenti con la presenza del regista Tommaso Santambrogio. A raccontare la pellicola sarà lo stesso regista, che parlerà del film agli spettatori prima e dopo la visione, rispondendo alle domande del pubblico.

Il film è stato selezionato in apertura alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 ed è stato accolto con grande favore dalla critica; “In generale, però, le emozioni non mancano in questo film decisamente profondo e anticonvenzionale, capace di rimanere impresso a lungo anche al termine della visione” (Andrea Chimento, Il Sole 24 Ore).

Sullo sfondo di una Cuba decadente e in un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica, Gli oceani sono i veri continenti racconta la storia di Alex e Edith, l’anziana Milagros e i bambini Frank e Alain: i protagonisti vivono la loro vita, fatta di piccoli gesti quotidiani, racconti del passato e sogni di futuro. Mentre lo spettro della separazione aleggia su tutti loro.

Un’esplorazione del popolo cubano attraverso tre storie intime che prendono vita nel paese di San Antonio de los Baños, un ritratto di un popolo fatto di memorie, solitudini e silenzi tra bambini aspiranti giocatori di football, teatranti pieni di sogni e un pensionato che vende noccioline.

Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto intero 6,50€, ridotto a soli 3,00€ per i giovani con meno di 25 anni. L’ingresso è consentito solo ai soci Filmstudio 90 e Arci. La richiesta di tesseramento va effettuata almeno 24 ore prima sul sito: https://www.filmstudio90.it/tesseramento