Doppietta in Prima Categoria a 49 anni, bomber Andreolli: “Mi diverto ancora”

A 49 anni c’è chi la carriera da calciatore l’ha già bella che dimenticata. E invece c’è chi alla soglia dei 50 gioca e lo fa ancora con profitto, come Stefano Andreolli (Foto Facebook – Asd Victoria 2022 -Samarate Ferno-). L’attaccante del Victoria SF (Samarate Ferno) continua a scendere in campo e, soprattutto, a “timbrare il cartellino”. Domenica scorsa, nella vittoria 4-0 contro il Laveno Mombello, ha siglato una doppietta.

Stefano, qual è il suo segreto?

«Mi diverto. Mi piace allenarmi e ancora provo piacere come un bambino, forse anche più di prima. La prestazione prima contava tanto, oggi invece è puro divertimento».

Qual è stata la carriera?

È lunga (ride, ndr). Ho iniziato all’Ardor, poi sono andato a Legnano esordendo in Serie C. Successivamente ho giocato tanto in Piemonte, tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, vestendo le maglie tra le altre di Borgomanero, Verbania, Arona e Novara, e soprattutto Borgosesia».

Che attaccante è?

«Parlo al passato, ormai. Ero forte di testa e nel tiro. Il dribbling non è mai stato un mio punto di forza. Ho imparato nel tempo a giocare con la squadra. Negli anni di Borgosesia, con Walter Viganò mister, il migliore per me, sono cresciuto tantissimo.

E ora alla Victoria come va?

È il quarto anno a Ferno, sono arrivato quando ancora ancora era Nuova Fiamme Oro, anche se il Covid ci ha fatto giocare poco. Alla Victoria il gruppo è bello e sano, diversi li conoscevo già ma anche quelli nuovi sono bravi ragazzi. La squadra è buona, ma visto anche la salvezza ai playout dell’anno scorso è meglio non correre troppo: prima ci salviamo, prima possiamo toglierci delle soddisfazioni».