Doppio appuntamento a Olgiate Olona con i “Grandi Autori d’Autunno”, eventi organizzati da Comune e Biblioteca in collaborazione con Incipit.

Primo incontro mercoledì 8 novembre alle 21 al Teatrino di Villa Gonzaga in via Luigia Greppi 9 con “Il primo respiro dopo la pioggia” di Clara Sanchez. Entrata dal Cortile del Comune di Olgiate Olona da via Luigia Greppi 4.

Lunedì 20 novembre alle 21 nella Chiesa dei Santi Innocenti in piazzaletto dei Patrioti 18 tocca a “L’Educazione delle Farfalle” di Donato Carrisi

Incontri su prenotazione al numero 0331641560 o via mail biblioteca@comuneolgiateolona.it.