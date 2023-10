Dove c’è immaginazione non c’è orrore: torna la tradizionale Festa di Halloween al Bosco del Fauno

La notte più spaventosa dell’anno si trascorre a Biandronno. Martedì 31 ottobre l’appuntamento è al Bosco del Fauno a partire dalle ore 18.00.

Il Bosco sarà allestito ad hoc proprio per questa notte che vedrà protagonista il Fauno sui suoi trampoli maestosi. Streghe, vampiri e pipistrelli si alzeranno in volo e se ne vedranno delle belle.

Organizzato dalla pro loco di Biandronno, l’evento proporrà un ricco stand gastronomico per tutta la sera. Panzerotti, panino con salamella e porchetta, patatine, birra a volontà e, per concludere in bellezza, il dolcetto nero dal cuore morbido.

Non solo cibo…

Non mancherà l’intrattenimento musicale: ad animare la serata ci sarà il duo Italo DJ e DJ MAV (scarica la locandina).

Sponsor dell’evento