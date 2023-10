Due giorni di competizioni indoor a Cardano al Campo con gli Arcieri Tre Torri

Dopo la stagione estiva piena di soddisfazioni, nel fine settimana riprende la stagione agonistica indoor per gli “Arcieri Tre Torri“, che hanno organizzato una due giorni di gare presso il Palazzetto dello sport di via Carreggia a Cardano al Campo.

Sabato 14 ottobre è in programma il “I Indoor Tre Torri Senior-Master”, che si aprirà alle 14 e terminerà con la premiazione alle 20,30 circa, mentre domenica 15 ottobre è previsto il “III Indoor giovanile Tre Torri”, a partire dalle 9.

«La gara arriva dopo un’estate ricca di soddisfazioni con numerosi premi nelle varie competizioni che si sono tenute a livello regionale e nazionale – spiegano i responsabili della Tre Torri – Andando a ritroso, partiamo dai “Campionati italian 3D” di Terni (8-10 settembre 2023), che hanno regalato al team di Cardano un terzo posto assoluto nel compound femminile con Anna Puricelli. Qualche settimana prima, ai “Campionati italiani targa” di Seravezza (24-27 agosto 2023), argento tra i ragazzi compound per Samuele Barigozzi e bronzo di classe nel compound femminile master per Elena Crespi e nell’arco nudo senior per Alessio Rudoni. Elena Crespi si era aggiudicata anche l’argento di classe ai “Campionati italiani tiro di campagna” di Castel di Sangro (21-23 luglio 2023), mentre il mixed team compound (Anna Puricelli, Matteo Uggeri) si era aggiudicato il bronzo assoluto».

Soddisfazioni anche a livello regionale: al “Campionato regionale 3D” di Almenno San Bartolomeo (2-3 settembre 2023), argento di classe per Anna Puricelli nel compound over 20 e bronzo per Fabio Buscato nell’arco nudo under 20, che si sono poi rispettivamente aggiudicati oro e argento assoluto alla fine della competizione. Al “Campionato regionale tiro di campagna” di Carvico (24-26 giugno 2023) nel compound oro di classe ad Elena Crespi tra le master e argento per Anna Puricelli tra le senior, che ha poi vinto il titolo assoluto, mentre Alessandra Bigogno e Alessio Rudoni hanno vinto l’argento assoluto nel mixed team arco nudo.