Due maglie rosa per la PolHa Varese nel Giro d’Italia handibike

Trasferta preziosa a Bari per un terzetto di atleti della PolHa Varese impegnati nella finalissima del Giro d’Italia di handbike che si è disputata sul lungomare del capoluogo pugliese nella zona di Torre Quetta.

Vito Lascaro e Anna Maria Carriero – impegnati rispettivamente nelle categorie MH4 e WH4 – hanno infatti conquistato la maglia rosa al termine delle due giornate di gara che prevedevano prima una cronometro (due giri da 9,5 Km) e poi una gara in linea della durata di un’ora più un ultimo giro da 5,3 Km. Quinto posto invece in MH3 per Paolo Terrazza in una “classe” molto competitiva nella quale gareggia anche il campione del mondo Mirko Testa.

Notevole, in particolare, la prova di Vito Lascaro che ha vinto sia la cronometro sia la prova in linea legittimando a suon di risultati la maglia rosa di MH4. «L’emozione è davvero tanta e ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me» spiega il campione della PolHa, soddisfatto sia dell’epilogo sia del lavoro effettuato lungo tutto l’anno.

Anna Marina Carriero era l’unica concorrente della sua categoria presente a Bari «Ho voluto accompagnare i miei compagni di squadra Vito e Paolo e li ringrazio per avermi convinta». Dopo un anno di allenamento discontinuo l’atleta varesotta ha puntato a dare il massimo anche per testare la propria condizione: «Ho gareggiato contro i miei limiti e ho fatto il meglio possibile».

Paolo Terrazza spiega infine: «Finisco il mio Giro Handbike con molta soddisfazione e con due quinti posti ricchi di emozioni. Il sacrificio ha dato i suoi frutti: finalmente mi rendo conto che potrò dire la mia in questa disciplina grazie alla motivazione che mi danno le persone che mi stanno vicine».