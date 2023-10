Duemilalibri oltre Duemilalibri: i prossimi incontri con gli autori a Gallarate

Dopo grandi numeri degli incontri del weekend della settimana di Duemilalibri (da Travaglio a Mieli, da Mauro Repetto ad Aldo Cazzullo), ora Duemilalibri prosegue.

Se infatti il festival vero e proprio, nella nuova veste studiata da Luigi Mascheroni, è concentrato in cinque giorni con una quindicina di autori, il festival diffuso prosegue con due diversi calendari, Duemilalibri District e Duemilalibri Off.

Il tutto anticipato da un “recupero”, per così dire, di un autore e un titolo che erano già previsti settimana scorsa e che invece erano saltati per impegni improvvisi: venerdì 20 ottobre al Maga alle 21 Pietrangelo Buttafuoco presenta il suo libro “Beato lui – panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi” (Buttafuoco era l’autore che doveva fare da contraltare a Marco Travaglio, nell’incontro diventato poi terreno di polemica interna al centrodestra gallaratese)

Domenica 22 e domenica 29 ottobre sono previste le due giornate Duemilalibri District, il cartellone d’incontri dedicati a libri e autori locali, con tante sfumature diverse e con un’attenzione anche alle associazioni del Gallaratese.

Nel mese di novembre il festival prosegue invece con Duemilalibri Off, tre appuntamenti di alto livello, in tre diversi fine settimana, con l’autore americano Christopher Paolini, con Silvia Piccinini che porta alla scoperta delle atmosfere dure della Milano operaia dell’Ottocento e infine con Simonetta Agnello Hornby, che torna a Gallarate per portare il racconto della sua Sicilia.

Insomma un calendario che copre l’intero periodo d’autunno e che affianca anche altre iniziative in città, come – ad esempio – quelle della serie “La scintilla”, l’appuntamento gallaratese del festival Glocal di Varesenews, le iniziative della Studi Patri.

Tutti gli incontri di Duemilalibri 2023

DUEMILALIBRI DISTRICT

LIBRI E AUTORI LOCALI

Domenica 22 ottobre

ADELFO M. FORNI “KINTSUGI”

Genesi Editrice, Torino, 2022

ore 16.00 Presenta: Sandro Gros-Pietro

SILVIA LISCHETTI “POSSO SCRIVERE UN LIBRO?”

Incontra Edizioni, Milano, 2022

ore 17.00 Presenta: Davide Cotislo

MARCO LINARI “L’INCHIOSTRO NON SPORCA”

Pietro Macchione Editore, Varese, 2023

ore 18.00 Presenta: Francesca Boragno

Domenica 29 ottobre

SARA BORDONI “QUELLI DEL GIUBBINO GIALLO”

Morellini Editore, 2023

ore 16.00 Presenta: Sara Magnoli

DIANA PASIN “IL BAMBINO CHE VOLÒ”

I Barattoli della Memoria, ottobre 2023

ore 17.00 Presenta: Annalisa Paola Colombo

FRANCESCA CERUTTI “PRETENDI UN AMORE CHE NON PRETENDE NIENTE”

Augh! Edizioni, Viterbo, 2023

ore 18.00 Presenta: Anna Barbati

DUEMILALIBRI OFF

Domenica 5 novembre

SILVIA MONTEMURRO

“LA PICCININA”

e/o Edizioni, Milano, 2023

Sabato 18 novembre

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

“ERA UN BRAVO RAGAZZO”

Mondadori, Milano, 2023

Sabato 9 dicembre

CHRISTOPHER PAOLINI

“MURTAGH”

Rizzoli Libri, Milano, 2023