È di Rescaldina la Guardia Ecologica Volontaria più anziana della città metropolitana di Milano

Premiato dalla Regione Lombardia Germano Mocchetti di Rescaldina, la Guardia Ecologica Volontaria più anziana della Città metropolitana di Milano. La premiazione si è tenuta domenica 22 ottobre a Cunardo, nell’ambito della giornata annuale delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Germano Mocchetti, classe 1939 e matricola n. 2, è attivo fin dal 1982, ovvero l’anno di istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica. Geometra residente a Rescaldina, «ha sempre partecipato con entusiasmo alle iniziative di salvaguardia del territorio dimostrando elevato senso del dovere, ottime capacità professionali, spirito di iniziativa e autonomia operativa nell’ambito della tutela ittico, forestale e ambientale – spiegano dalla città metropolitana, definendolo -; una guida per tutto il gruppo ACERO, che copre i comuni del nord-ovest della nostra area metropolitana, ha più volte messo a disposizione del gruppo la sua esperienza anche con conoscenze dal punto di vista geologico».

«La premiazione di oggi ci rende orgogliosi, le Guardie Ecologiche Volontarie, in stretto raccordo con gli uffici della Città metropolitana, svolgono un lavoro prezioso in ambito di tutela ambientale e salvaguardia del territorio – sottolinea Paolo Festa, consigliere delegato all’ambiente della Città metropolitana di Milano -. Si tratta di un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che contribuisce in modo rilevante ad aumentare la consapevolezza e sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di operare per la difesa della natura e per uno sviluppo sostenibile rispettoso del territorio».