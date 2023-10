È finita la lunga estate, da lunedì le temperature massime si fermeranno a 18 gradi

Dai bermuda al golf di lana, tutto in un weekend. Del resto era chiaro: così lunga, un’estate non si era mai vista, con record battuti in termini di temperature, quel sole a picco di metà luglio che fa tanto ricordare l’estate, quella vera, e che invece ha riguardato giornate di autunno inoltrato.

Questa condizione meteo è finita. Il Centro geofisico prealpino spiega la situazione: “L’alta pressione che ha portato bel tempo e temperature molto al di sopra delle medie stagionali nella prima parte del mese di ottobre si indebolisce e sabato transiteranno le nuvole di una debole perturbazione atlantica, seguita dal rientro di aria orientale più fresca lunedì con marcato calo delle temperature.“.

Per venerdì dunque “Solo in parte soleggiato con banchi nuvolosi irregolari più estesi lungo i rilievi e verso il Piemonte. Foschia. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, clima mite particolarmente in montagna“.

Sabato “Nuvoloso con alcune schiarite, più ampie al mattino all’Est e in serata su Alpi e Prealpi. Piogge molto deboli o assenti. Temperature ancora sopra le medie stagionali in pianura , ma in calo in montagna.“. Temperature: massime 21 – 24, minime 15 – 18.

Domenica, “nuvoloso con parziali schiarite su Alpi e Prealpi. Sulla pianura padana possibile qualche breve pioggia o rovescio in serata. Temperature in diminuzione, più marcata in montagna.“

Ma sarà l’inizio della settimana a portare la sferzata autunnale: la tendenza per lunedì riguarderà una giornata di tempo “nuvoloso, ventilato da Est e qualche pioggia o rovescio. Brusco calo delle temperature. Massime 15/18°C.“ Martedì 17 ottobre: in parte soleggiato ma fresco.