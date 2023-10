È guerra tra Israele e Hamas. Migliaia di morti e preoccupazione per i varesini in vacanza

Centinaia di morti e migliaia di feriti sia tra gli israeliani che tra i palestinesi in poche ore è il bilancio di una giornata orribile nei territori lungo la striscia di Gaza.

A partire dalle prime ore della mattina si è riaperto nel modo più pesante possibile il conflitto israelo-palestinese con l’attacco lanciato da Hamas dalla striscia, che ha lanciato migliaia di razzi verso Israele e ha infiltrato numerosi gruppi di terroristi in diverse città portando morte.

Uccisioni casuali e rapimenti di soldati e civili hanno caratterizzato l’attacco che ha colto di sorpresa il governo di Benjamin Netanyahu e l’imponente apparato di sicurezza nazionale. Il primo ministro ha parlato di una vera e propria guerra che è iniziata, come 50 anni fa.

La risposta israeliana non si è fatta attendere con un bombardamento aereo sulla striscia di Gaza causando almeno 200 morti e 1600 feriti in risposta ai 100 morti e un migliaio di feriti.

Preoccupazione per un gruppo di varesini in vacanza proprio in Israele in questi giorni a seguito dell’agenzia Morandi Tour ma è proprio Stefania Morandi a tranquillizzare tutti attraverso i canali social: «Siamo in una zona tranquilla e siamo continuamente in contatto con gli organi preposti».