È il weekend della Varese City Run, 5000 persone attese al Villaggio del Franco Ossola

Torna per la sua terza edizione la Varese City Run, una delle gare podistiche più giovani ma più apprezzate, da atleti e spettatori, del Varesotto.

In tre anni la prima mezza maratona di Varese è già diventata un appuntamento consolidato, grazie anche alla formula che unisce tre giorni di sport e solidarietà con la Varese City Run – Half marathon ma anche la Varese ten, la Family Run, la Varese City Cup, e tanti altri appuntamenti di gioco e sport per i bambini e le famiglie.

«Tutto è nato dal fatto che Varese non aveva una mezza maratona ufficiale, e abbiamo pensato così di organizzarla noi – spiega Stefano Colombo dell’associazione Sport+, organizzatrice dell’evento – Una manifestazione però pensata non solo per gli atleti, ma per tutti:è anche per questo che il fine settimana parte sempre con le pulciniadi»

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre podisti, famiglie, giovani e bambini troveranno un ricco calendario di eventi di gioco e di sport che avrà come “hub” il Franco Ossola: lo storico stadio varesino, infatti, per un fine settimana diventerà una vera e propria cittadella dello sport.

«Da un weekend all’altro, Varese si conferma sempre più una città sportiva – ha sottolineato l’assessore allo sport Stefano Malerba – Abbiamo appena concluso la festa della Tre Valli varesine, con la Granfondo amatoriale di domenica e la gara internazionale di martedì, e ora si torna a correre con l’apprezzatissima varese city run, che consolida la vocazione allo sport della città»

VENERDÌ SI COMINCIA CON LE PULCINIADI, LA FESTA DELLO SPORT PER I BAMBINI

Saranno i bambini ad aprire la tre giorni della Varese City Run: L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre a partire dalle 9.30, quando 500 alunni delle scuole dell’infanzia della Città di Varese si ritroveranno allo Stadio di Masnago per dare vita alle Pulciniadi. Gare sportive, ma soprattutto voglia di stare insieme e divertimento caratterizzeranno l’intera mattinata e che è stata replicata dagli organizzatori sulla scorta del grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni.

«Quello delle Pulciniadi è un evento che ai bambini piace moltissimo – ha sottolineato l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio – Ma, come tutto ciò che è educativo, è l’evento finale di un percorso, che vede uniti gli organizzatori e le nostre educatrici».

I bambini saranno poi i protagonisti anche nel pomeriggio di venerdì, quando a “condurre” le competizioni dedicate ai più piccoli sarà direttamente la Fondazione Piatti con il progetto “Più veloci per l’autismo”: un mezzo per sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole su temi delicati come l’autismo.

UN VILLAGGIO DELLO SPORT AL FRANCO OSSOLA

Nel weekend lo storico stadio Franco Ossola sarà il villaggio della Varese City Run, che fin da sabato 7 sarà aperto con gli stand delle associazioni sportive e degli sponsor della manifestazione, con anche la possibilità di pranzare. «Il village nasce come punto di segreteria, che procede alla consegna dei pacchi gara e per le iscrizioni dirette – spiega Stefano Colombo di Sport+ – Un punto di accoglienza per i corridori e i loro accompagnatori: quest’anno poi ne abbiamo diversi che arrivano da più lontano, con una ricaduta sul territorio in termini di turismo. Sarà però anche una vetrina per gli sport varesini: allo stadio Ossola, nei tre campi di calcio presenti, si disputerà la Varese City Cup, torneo di calcio Categoria Pulcini, con la partecipazione di società professionistiche quali: Pro Patria, Renate e altre; si potrà giocare a basket in un torneo con la Varese basket school, ci sarà la Canottieri Varese e altre realtà sportive del territori, oltre ad aree gonfiabili per i più piccoli».

LE CORSE DI DOMENICA, CHE AVRANNO ANCHE IL PIEDE D’ORO

Anche le corse di domenica saranno a misura di ogni tipo di atleta. Le prime gare saranno quelle competitive e si disputeranno su due distanze differenti, la Varese city run – Half marathon (che, come dice il nome, è una mezza maratona, cioè una corsa su 21,097 chilometri) e la Varese ten sulla distanza di 10 chilometri. Entrambe sono gare ufficiali Fidal oltre a essere, per questa edizione, una Tappa del Piede d’Oro.

Per quanto riguarda il percorso di queste due prime competizioni: «Mezza maratona e dieci chilometri, qui a Varese, non potevano essere semplici: si tratta di un “Percorso sfidante”, come si usa dire tra tecnici – spiegano – Ma anche qui molti atleti sono stati in grado di fare tempi importanti».

Per chi invece vuol vivere la corsa come un allenamento lungo il circuito cittadino libero da auto e mezzi a motori c’è la 10 chilometri non competitiva e chi ancora deciderà di mettersi in gioco anche con i propri figli più piccoli può partecipare alla Family run che si disputa su una lunghezza di 3 chilometri. Tutte le corse avranno partenza e arrivo al Franco Ossola con un circuito cittadino che toccherà alcuni dei punti più suggestivi della Città Giardino.

L’evento è organizzato da Sport+ con la collaborazione organizzativa del Comune di Varese e gode del patrocinio di Camera di Commercio Varese, Varese Sport Commission e di A.S.C. (Attività Sportive Confederate – Comitato Regionale della Lombardia). La BCC, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate è invece il main sponsor della Varese City Run, mentre il Gruppo NovaAuto è il mobility partner.

ISCRIZIONI ANCORA APERTE, CON UN OBIETTIVO SOLIDALE

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.varesecityrun.it Chi si presenta al nastro di partenza della Varese City Run contribuirà inoltre in maniera concreta a sostenere una delle realtà sociali più importanti dell’intera provincia di Varese: sarà devoluta infatti una parte della quota d’iscrizione di ogni corsa podistica organizzata nella giornata di domenica 8 alla Fondazione Renato Piatti, che per il terzo anno consecutivo ha deciso di legare il proprio nome alla “Mezza” di Varese e a tutte le iniziative di corollario dell’intero fine settimana al Franco Ossola. «Siamo grati di poter far parte dell’evento anche quest’anno – ha commentato Fabio Pasiani di fondazione Piatti – Un evento che vede i runner non solo come atleti ma come runner solidali: la loro gara contribuirà a finanziare processi di inclusione»