Congresso provinciale del Pd: il rammarico di Luca Carignola

«Garantisco che io ho fatto meno di ciò che avrei voluto, ma ho fatto quello che ho potuto». Luca Carignola, segretario uscente del Pd di Varese, ha un grande rammarico per questo finale di stagione: avrebbe preferito arrivare a queste elezioni provinciali con una candidatura unica. Ma così non è stato.

«Mi assumo responsabilità per il fatto che non ci siamo arrivati – ha proseguito il segretario cittadino – responsabilità condivise come vittorie e sconfitte. Penso anche che dobbiamo superare questa fase e metterci a lavorare perché c’è molto da fare».

Carignola getta uno sguardo anche alla situazione nazionale, senza nascondere l’esistenza di problemi che si trascinano dalle ultime regionali. «Siamo andati a votare pochi mesi fa per le elezioni regionali – ha sottolineato Carignola – e il congresso era la sede più idonea per discutere di ciò che è successo veramente durante quelle elezioni. C’è molto da lavorare anche in ambito provinciale per capire che contributo potrà dare il partito. Un esempio? È assurdo che il Pd di Gallarate e quello di Busto Arsizio abbiano idee opposte sull’ospedale. È evidente che c’è un’assenza politica che va colmata. Eppure noi un modello politico ce lo abbiamo ed è quello di Varese. Dal 2016 in poi stiamo cambiando la città, rendendola viva e vera. Non è semplice ed è pure faticoso ma è un modello politico che va portato avanti perché funziona e dà risultati».