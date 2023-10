Enrico Pieranunzi al Teatro Sociale di Busto Arsizio per “Eventi in Jazz”

Dopo il concerto “sold out” del batterista Gianni Cazzola, che ha inaugurato domenica scorsa la nuova edizione, la rassegna “Eventi in Jazz” propone un altro imperdibile appuntamento con la musica di qualità: sabato 7 ottobre al Teatro Sociale di Busto Arsizio si esibirà Enrico Pieranunzi, stella di prima grandezza della scena nazionale e internazionale.

Il pianista e compositore romano si esibirà in solo, in duo, in trio, in quintetto e anche con un quartetto d’archi classico. Con lui sul palco tanti musicisti, tra cui il sassofonista Rosario Giuliani, il vibrafonista Andrea Dulbecco e la cantante Simona Severini. Il concerto inizierà, come di consueto, alle ore 21 (ingresso 10 euro, gratuito per gli Under 26).

Per il terzo appuntamento della manifestazione, gli organizzatori hanno pianificato un’affascinante incursione dal jazz al rock progressive invitando il Banco del Mutuo Soccorso, in scena venerdì 13 ottobre a Busto Arsizio: la celebre band fondata da Vittorio Nocenzi, che in mezzo secolo di attività ha firmato album leggendari come “Il Salvadanaio”, “Darwin!”, “Io sono nato libero” e “Come in un’ultima cena” e hit popolari quali “Moby Dick” e “Paolo Pa”, presenterà “Orlando: le forme dell’amore”, il suo lavoro più recente, uscito nel 2022 e ispirato all’Orlando Furioso, l’opera simbolo del Rinascimento italiano che Ariosto scrisse nel 1516.

Sabato 7 ottobre 2023

Busto Arsizio (Va)- Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Enrico Pieranunzi si racconta

Enrico Pieranunzi (pianoforte), Simona Severini (voce), Rosario Giuliani (sax), Andrea

Dulbecco (vibrafono), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria) e il Jazz

Acoustic Strings: Cesare Carretta (violino), Silvia Maffeis (violino), Matteo Del Soldà (viola),

Yuriko Mikami (violoncello).