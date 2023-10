Esplorando l’Arte e la Cultura a San Gemolo: Mostra di Giuseppe Talamoni presso la Badia di Ganna

Sabato 14 e domenica 15 ottobre presso la Badia di San Gemolo in Ganna una mostra omaggio a Giuseppe Talamoni

Nella suggestiva cornice della Badia di San Gemolo a Ganna, sede del Museo della Ceramica di Ghirla, si terrà una mostra curata da Enrico Brugnoni, Direttore del Museo della Ceramica, in collaborazione con l’Associazione Amici della Badia di San Gemolo in Ganna. L’evento è realizzato in partenariato con l’Associazione Culturale Europea nel settore delle Arti Figurative e con il supporto dei gruppi Facebook “La Varese Nascosta”, “Gruppo Folkloristico Bosino” e “Ceramica Ghirla”.

La mostra, intitolata “CIR-COLO DEGLI ARTISTI*”, è un omaggio a Giuseppe Talamoni, artista poliedrico e creativo dai molteplici interessi. L’esposizione presenterà una varietà di opere pittoriche, documenti, libri, ceramiche e abiti che raffigurano lo spirito unico di “¡ Bosini”, il tutto ideato magistralmente da Talamoni.

La mostra si svolgerà nei giorni 14 e 15 ottobre 2023, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nell’arte e nella cultura di Giuseppe Talamoni. Gli orari di apertura sono i seguenti: sabato 14/10: Dalle ore 16:00 alle 19:00 e domenica 15/10: Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Durante gli orari di apertura, i visitatori avranno l’occasione di partecipare a visite guidate alla collezione museale, arricchendo così la loro esperienza artistica e culturale.

Per coloro che desiderano ulteriori informazioni sull’evento o che intendono partecipare, sono disponibili i seguenti contatti: Enrico Brugnoni (Direttore del Museo della Ceramica): 339 4472647 e Franco Della Valle: 335 5435259