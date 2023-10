Ex area Whirlpool, parlano i sindaci di Comerio, Barasso e Luvinate: “Una scelta che traccerà il futuro di questo territorio”

La scelta di Fondazione Borghi – Sacconaghi di acquistare l’ex centro direzionale della Whirpool di Comerio è stata approvata con voto favorevole anche dai rappresentanti dei comuni di Barasso, Comerio e Luvinate nominati nel cda. I tre sindaci affidano a un comunicato congiunto il loro commento sulla scelta fatta dalla fondazione che gestisce la Casa di riposo di Comerio.

«È una delle più grandi zone ex industriali del Varesotto, che ha ospitato negli scorsi decenni una realtà imprenditoriale internazionale riconosciuta in tutto il mondo, non andrà in mano a realtà straniere o a grandi gruppi, ma rimarrà a disposizione delle sue comunità per un nuovo grande progetto che potrà indirizzare la storia di questi territori nei prossimi decenni. Riconosciamo il coraggio e la capacità visionaria del Cda della Fondazione rispetto a un sogno su cui, nel massimo riserbo, si è iniziato a ragionare nell’autunno 2021 e che ora potrà finalmente vedere la luce. Oltre al presidente Fabio Tedeschi e ai suoi collaboratori, ringraziamo per l’intenso e proficuo lavoro i nostri rappresentanti: Alessandro Piatti di Barasso, Mario Tiberio di Comerio e Toni Conti per Luvinate».

I sindaci di Barasso, Comerio e Luvinate: Lorenzo Di Renzo Scolari, Michele Ballarini ed Alessandro Boriani