Family day in Secondo Mona: festeggiati i 120 anni di attività con i dipendenti e i loro famigliari

Lo scorso sabato, Secondo Mona, storica azienda aeronautica di Somma Lombardo ha festeggiato l’importante anniversario dei 120 anni di attività aprendo le porte dell’azienda per una visita guidata dei reparti alle famiglie dei dipendenti e organizzando poi a Volandia – la Secondo Mona è tra i soci fondatori della Fondazione Volandia- un momento conviviale con la premiazione dei dipendenti con maggiore anzianità in azienda. (nella foto: il direttore generale Mauro Mariano, il Presidente Renato Mona con la moglie Adriana e i figli, gli amministratori delegati Claudia e Riccardo Mona).

Oltre 750 le persone che sono state presenti in questo Family Day, caratterizzato da una bellissima giornata di sole e la partecipazione di oltre cento bambini e anche qualche neonato. Ventitrè i dipendenti premiati di cui 7 in azienda da oltre 40 anni, 10 da oltre 30 anni e 6 da oltre 25.

Il premio per tutti loro è un orologio personalizzato Secondo Mona prodotto in serie limitata per l’occasione in collaborazione con Hangar Italy. Particolarmente apprezzata da tutti la visita dell’azienda che ha permesso anche agli stessi dipendenti di conoscere nel dettaglio le attività di altri reparti così come di mostrare alle famiglie il proprio luogo di lavoro. Una bella occasione per la famiglia Mona di confermare la solidità di un’azienda che da 120 anni accompagna la storia dell’industria aeronautica italiana e internazionale.