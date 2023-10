“Far del bene fa stare bene”: il nuovo slogan del raviolificio Scoiattolo di Lonate Ceppino

Sono molte le iniziative in programma per questo autunno che vedono l’azienda Scoiattolo di Lonate Ceppino impegnata nel sostegno e nella crescita delle comunità locali Scoiattolo, da sempre attento alle necessità e al benessere delle persone, conferma la grande cura verso i propri luoghi di appartenenza con la volontà di condividere esperienze in una prospettiva di conoscenza e prevenzione.

Il primo evento proposto è intitolato “Senologia al centro” e si terrà questo week end, dal 13 al 15 ottobre nella tappa di Gallarate. L’unità mobile si fermerà a Busto Arsizio per offrire un servizio sanitario gratuito. “Far del bene fa stare bene!”, questo è lo slogan dell’iniziativa di successo coordinata da Mobile System e Gnodi Service, aziende di Somma Lombardo, che propone in collaborazione con Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di portare nelle piazze principali di tutta Italia visite di prevenzione oncologica mammografica (ecografia e mammografia) gratuita a bordo di cliniche mobili modulari e su ruote. www.senologiaalcentro.it Nell’interesse di Scoiattolo ci sono senza alcun dubbio i bambini. Infatti, il secondo appuntamento dall’azienda è previsto per questa domenica 15 ottobre, presso i Giardini Estensi di Varese.

Verrà organizzata l’edizione 2023 di “Un Sorriso per il Ponte”: una grandissima ludoteca all’aperto dove i piccoli potranno cimentarsi in tantissimi laboratori e giochi all’insegna del divertimento e della creatività. Scoiattolo, sponsor dell’evento, sarà presente con il proprio food truck per rendere ancora più golosa la giornata, proponendo due prodotti amatissimi: Perline con prosciutto crudo e Medaglioni con basilico e pinoli.

Il raviolificio supporta con passione e continuità le realtà locali, sostenendo molti progetti allineati ai valori dell’azienda. Ad oggi, infatti, l’azienda è partner di TEDxVarese, un’organizzazione no-profit del territorio composta da giovani professionisti, che ha come obiettivo quello di dare voce e diffondere idee e progetti di valore, così da contribuire alla conoscenza e creazione di relazioni, il tutto celebrando l’innovazione, la curiosità e l’ispirazione. Scoiattolo ha aderito a “Selvatica”, il progetto promosso dal team di TEDxVarese, che contribuisce alla piantumazione di alberi con il fine di generare un impatto positivo e cooperare al rinfoltimento del polmone verde del territorio di Varese.