Felice Maurizio D’Ettore sarà il nuovo Garante dei detenuti

Il Consiglio dei ministri ha indicato i nuovi componenti del Garante dei detenuti, (precisamente il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà). Ne fanno parte l’avvocata Irma Conti, indicata dalla Lega, e l’avvocato Mario Serio, indicato dall’opposizione in quota Movimento 5 Stelle mentre il presidente è Felice Maurizio D’Ettore, giurista, avvocato ed ex deputato di Fratelli d’Italia. Accanto alla carriera politica (dapprima in Forza Italia e dal 2022 in Fratelli d’Italia), D’Ettore è noto per il lavoro di professore ordinario all’Università di Firenze ed è conosciuto anche a Varese dove è stato per diversi anni docente di diritto privato alla facoltà di Economia dell’Università degli studi dell’Insubria.

D’Ettore rivestirà l’incarico ricoperto fino allo scorso febbraio da Mauro Palma, giurista e fondatore dell’Associazione Antigone impegnata nella difesa e tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario. Per questa ragione la nomina ha ottenuto anche alcune contestazioni da parte delle opposizioni che hanno criticato la diversa esperienza dell’ex parlamentare sul tema.

Il Garante nazionale dei detenuti è una delle autorità indipendenti italiane. Le finalità di questo istituto sono definite dalla legge e toccano ambiti diversi riconducibili al rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell’autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell’Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni. Il Garante nazionale è composto da un Collegio formato dal Presidente e da due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.