Ferraro-Canale accoppiata vincente nella tappa di Cardana del Piede d’Oro

La “legge” di Francesca Canale e di Lorenzo Ferraro vale anche a Cardana di Besozzo, nella penultima tappa stagionale del Piede d’Oro 2024. I due concorrenti più vincenti dell’anno si ripetono sui saliscendi del percorso da 8,5 chilometri allestito dal gruppo Sette Laghi Runner con la collaborazione degli Alpini di Besozzo e salgono di nuovo sul gradino più alto del podio.

Lorenzo Ferraro dell’Arsaghese centra la sesta vittoria dell’anno nel circuito chiudendo la “Camminata Alpina” in 28.53, circa un minuto e mezzo prima di Giuseppe Bollini (Circuito Running) bravo ad anticipare gli altri contendenti. La volata per il terzo posto premia Argoub Salah dell’Atletica Gavirate per appena 2″ su Fernando Coltro del Valbossa. A chiudere la top 5 un altro arsaghese, Alberto Rossi.

Tra le donne è altrettanto netta la vittoria di Francesca Canale dell’Athlon Runners: 34.08 per la prima classificata, 36.19 per Martina Menegotto ottima seconda in 36.19. Podio poi per Elisabetta De Zulian (Arcisate) con margine su Paola Turriziani (Runners Varese) e Lidia Leonardi a chiudere il gruppo delle prime cinque di giornata.

Alla “Camminata Alpina” hanno preso parte oltre 300 atleti dei quali 150 iscritti al Piede d’Oro; chi non ha preso parte al percorso lungo ha potuto gareggiare sul “corto” da 4 chilometri mentre il minigiro per gli under 10 è stato disegnato sui 500 metri.

Il percorso della gara besozzese è sempre molto nervoso con continui saliscendi e non ultimo lo strappo finale prima di arrivare presso l’oratorio di Cardana di Besozzo punto di arrivo e partenza. Ora il popolo del Piede d’Oro si prepara all’ultima e affascinante tappa, la 109a edizione della Sette Campanili di Cavaria con Premezzo di domenica 22 ottobre.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (F. Mignani | R. Urso)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà (L. Ferraro | F. Canale)

17 settembre: Mustonate di Varese – Marciando per la Vita (L. Ferraro | F. Canale)

8 ottobre: Varese – CityRun (L. Ferraro – R. Urso)

15 ottobre: Cardana di Besozzo – Camminata Alpina (L. Ferraro | F. Canale)

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili