Fiba Europe Cup, il cammino della Itelyum Varese inizia da Cipro

Sarà la formazione cipriota del Keravnos la prima avversaria della Itelyum Varese nel Girone I della Fiba Europe Cup, passo iniziale per la partecipazione biancorossa alla manifestazione continentale. FIBA ha infatti reso pubblici i calendari della coppa e ha completato la composizione dei vari raggruppamenti.

Oltre ai ciprioti e ai biancorossi il girone comprenderà la formazione tedesca del Gottingen (che ha partecipato a sua volta ai preliminari di Champions) e quella georgiana del TSU Tbilisi. Avversarie non semplicissime per la squadra di Bialaszewski che tuttavia ha le qualità per entrare tra le prime due della classifica e passare al turno successivo.

Il Keravnos ha conquistato il titolo nazionale di Cipro nell’ultima stagione, ha sede nella località di Strovolos che si trova nell’area metropolitana della capitale, Nicosia. Il match di esordio è fissato per mercoledì 18 ottobre con l’inizio alle ore 19.

La prima partita interna sarà il mercoledì successivo, 25 ottobre, quando a Masnago arriverà il Gottingen (che è l’ex formazione di Johan Roijakkers) mentre l’andata si concluderà sempre alla Itelyum Arena contro Tbilisi il 2 novembre. Così facendo Varese giocherà tre volte consecutive in casa perché l’8 novembre ci sarà il retour match con il Keravnos; ultimi due impegni in Germania (15 novembre) e Tbilisi (22 novembre). In casa i biancorossi giocheranno sempre alle 20,30.

L’altra squadra italiana, la Happy Casa Brindisi, avrà un girone particolarmente complicato. Sfiderà infatti gli spagnoli di Saragozza (dove gioca Andrea Cinciarini), gli estoni del Kalev/Cramo e gli israeliani dell’Ironi Ness Ziona.