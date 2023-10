Fratelli di Italia cerca l’intesa per una destra al completo alle comunali di Sesto Calende

Il centrodestra al completo in vista delle elezioni comunali. Nell’autunno precedente alla chiamata alle urne di giugno, a Sesto Calende le forze politiche conservatrici sono infatti al lavoro per trovare un’intensa in grado di rinnovare e allargare la lista della Lega della Libertà, in carica dal 2009 prima col doppio mandato di Marco Colombo (Lega) e attualmente con Giovanni Buzzi (Forza Italia).

A dare la notizia è la sezione sestese di Fratelli di Italia, primo partito a Roma e al Pirellone nella coalizione di centrodestra ma fuori dal consiglio comunale sestese, che conferma «l’intenzione di correre unitamente a Lega e Forza Italia».

«Stiamo lavorando assiduamente a questo obiettivo insieme alle segreterie politiche sestesi e al sindaco, Giovanni Buzzi, a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento per il tempo recentemente dedicato alla disamina delle tematiche riguardanti l’attuale Amministrazione» afferma il direttivo presieduto da Cesare Zacchetti.

Riportiamo qui integralmente la nota integrale, in cui viene annunciato anche i punti del programma elettorale, che vede come priorità il commercio, la sicurezza, le frazioni e il recupero del Parco Europa: