Fratelli d’Italia Sesto Calende presente a Luino al forum politico ed economico Frontiera

Nota di Fratelli d’Italia Sesto Calende

La rappresentanza di Fratelli d’Italia Sesto Calende, composta dal presidente Cesare Zacchetti e dal responsabile ufficio stampa e relazioni con il pubblico Marco Fornasir, insieme al Coordinatore di Collegio Paolo Bassetti, ha partecipato sabato 21 ottobre al forum politico ed economico Frontiera, organizzato a Luino dall’on. Andrea Pellicini, già sindaco della città.

Il forum ha richiamato diversi parlamentari e moltissimi amministratori locali, tra cui il presidente della provincia di Varese Marco Magrini, il Sindaco di Varese, i Sindaci di diversi Comuni tra cui Laveno Mombello, il presidente della Camera di Commercio di Varese, l’on. Andrea Mascaretti, l’Assessore Regionale

al Turismo Barbara Mazzali e quello alla Cultura Francesca Caruso. Al termine è intervenuta il Ministro per il Turismo Santanchè. Era presente anche il dottor Luigi Zocchi, presidente di Federfarma Varese e della sede di Fratelli d’Italia di Varese.

Il dibattito è stato incentrato sul turismo e sulle iniziative da adottare per incentivare la presenza turistica sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, tra cui la nostra città. Tra i dati evidenziati ha impressionato in modo particolare il raffronto tra i turisti che visitano le Isole Borromee (900.000 visitatori nella

passata stagione) e quelli in visita al vicino Eremo di Santa Caterina del Sasso (150.000 visitatori), a sottolineare l’assoluta necessità di intercettare i flussi turistici “così vicini eppur così lontani”. I punti critici emersi sono, oltre alla poco efficace strategia di comunicazione, la carenza di infrastrutture e la scarsa

presenza della Navigazione del Lago Maggiore.

A questo proposito, la sede locale di Fratelli d’Italia sta lavorando per includere Sesto Calende fra le stazioni di imbarco e sbarco della Navigazione stessa. Non solo: è fra i nostri obiettivi anche favorire il rilascio di licenze per taxi su acqua e dotare la nostra Polizia Locale, fiore all’occhiello per Sesto Calende, di un’imbarcazione atta al controllo e al soccorso delle sponde.

A Luino ci sono stati anche alcuni confronti con i vertici di partito e abbiamo concordato alcuni incontri a Sesto Calende con l’on. Andrea Pellicini, l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso e il dottor Luigi Zocchi, presidente di Federfarma Varese. L’intento è quello di consolidare la già proficua collaborazione, sia a livello regionale che provinciale, con la nostra realtà cittadina con un’attenzione particolare a turismo, commercio e cultura.

La particolare riuscita del forum “Frontiera”, promosso da Fratelli d’Italia, evidenzia l’importanza di una sinergia concreta e fattiva a ogni livello istituzionale: locale, provinciale, regionale e nazionale. Al di là delle cariche, le persone che abbiamo incontrato si sono dimostrate attente e ricettive alle esigenze del nostro territorio, dei nostri concittadini, delle nostre attività e del nostro turismo.

Il prossimo incontro di Fratelli d’Italia dal titolo “Innovazione Tecnologica: un ponte tra politica e tecnologia” è previsto alle 10:00 di sabato 28 ottobre alla Villa Truffini di Tradate.

La nostra presenza sarà utile a mantenere Sesto Calende e le sue frazioni al centro delle politiche territoriali.

Nella foto a sin. Marco Fornasir (FDI Sesto Calende), on. Andrea Pellicini, Cesare Zacchetti (presidente FDI Sesto Calende), Paolo Bassetti (Coordinatore di Collegio)