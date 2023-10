“Funghi: i gioielli del bosco”, a Lavena Ponte Tresa la mostra fotografica di Stefano Vianello

Il Comune di Lavena Ponte Tresa è pronto a celebrare la bellezza e la diversità del regno fungino attraverso una straordinaria mostra fotografica curata dall’esperto Stefano Vianello. L’evento, intitolato “Funghi: I Gioielli del Bosco”, si svolgerà dal 7 al 22 ottobre.

Date e Orari:

Durata della Mostra: Dal 7 al 22 ottobre.

Dal 7 al 22 ottobre. Orari di Apertura della Mostra il Sabato e la Domenica: Dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Inaugurazione: L’inaugurazione ufficiale di questa straordinaria mostra avrà luogo il sabato 7 ottobre alle ore 10:30. È un’occasione perfetta per incontrare l’artista, Stefano Vianello, e per immergersi nella magia dei funghi attraverso la sua lente fotografica.

Sede dell’Esposizione: La mostra si terrà nell’Antica Rimessa del Tram, situata in Via Ungheria 2. Questa location offre uno sfondo suggestivo e storico per le opere di Vianello, aggiungendo ulteriore fascino all’esperienza complessiva.