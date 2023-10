Futura Rescaldina sarà una delle liste in campo alle prossime elezioni?

Per ora è una pagina Facebook, ma il passo per portare il simbolo sulle schede elettorali non sembra poi troppo lungo: Futura Rescaldina sarà una delle liste che correranno alle elezioni amministrative della prossima primavera? Se lo chiedono in tanti in paese, mentre la pagina fissa uno dopo l’altro una serie di punti che assomigliano sempre di più ad un programma elettorale.

Il primo post è arrivato una ventina di giorni fa, apertamente rivolto «a tutti coloro che desiderano un paese diverso» con l’invito «disegnamola insieme la Futura Rescaldina». Da lì la pagina ha messo nero su bianco le proprie idee su etica, sprechi, servizi sociali, sicurezza, cultura, scuola, trasparenza e partecipazione e, da ultimo, consumo di suolo e verde pubblico. Non senza “incursioni” nell’attualità, dalla riqualificazione della corte della Torre Amigazzi all’osteria sociale La Tela, passando per la scuola materna paritaria Don Arioli. Chi gestisce la pagina al momento preferisce non scoprire le sue carte – ammesso poi che tra qualche mese Futura Rescaldina sia davvero della partita elettorale – e non rilasciare dichiarazioni. Di certo c’è che molte posizioni rimbalzate in queste settimane sulla pagina Facebook sono stati in questi anni fatte proprie anche dalle opposizioni. Opposizioni che peraltro, solo la scorsa estate, avevano dato voce all’intenzione di puntare su un progetto incentrato su persone e idee e non più sui simboli di partito. Intanto l’attuale maggioranza sembra avviata a riconfermare il sindaco uscente Gilles Ielo come candidato alle prossime elezioni: anche in questo caso, però, conferme ufficiali per ora ancora non ce ne sono. La certezza, insomma, al momento è una sola: la campagna elettorale a Rescaldina è già partita, anche se al ritorno alle urne mancano ancora più di sei mesi.