Futura, vittoria da tre punti: Busto da sola in testa al girone

Dopo due sole partite di campionato la Futura Volley Giovani è in testa da sola a punteggio pieno nel Girone A della A2 di pallavolo femminile. Tra le quattro squadre imbattute infatti, quella di Amadio è l’unica ad aver centrato sei punti: i primi tre con Albese settimana scorsa, gli altri grazie al 3-0 rifilato a Pescara.

L’esordio interno al PalaBorsani non poteva andare meglio: 25-19; 25-17; 25-22 i parziali del match quasi a senso unico contro la Sirdeco Pescara. Le adriatiche in tutti e tre i set hanno provato a mettere in difficoltà le Cocche: nel primo sono stati i punti di Zanette a rompere gli equilibri. Poi, nel parziale centrale, è toccato a Furlan firmare il 5-0 di metà periodo che ha spianato la squadra alle bustocche.

Pescara ha reagito nella prima parte del terzo set, ha preso vantaggio e è arrivata a +3 sull’11-14. La replica della Futura però non si è fatta attendere con Rebora sugli scudi, e nella volata finale Busto ha chiuso 25-22.

A livello individuale è stata Zanette a offrire il maggior numero di punti (21, il 58% in attacco) mentre Furlan – 12 punti con 6 muri – ha costretto le ospiti a girare a largo dalla sua posizione. Amadio ha dato spazio un po’ a tutte le sue giocatrici ricevendo risposte positive in vista della trasferta di Padova.

«La prima partita in casa dà sempre una emozione particolare e ci tenevamo molto a partire bene in questo avvio – spiega Elisa Zanette – Dovevamo dare il ritmo alla gara: in alcuni momenti lo abbiamo fatto molto bene, in altri ci siamo fatte un po’ prendere dalla fretta, però ci può stare in questa fase. Abbiamo subito fatto gruppo e a livello caratteriale ci siamo trovate: c’è un ambiente armonioso e sono fiduciosa che questo si potrà protrarre nel tempo».