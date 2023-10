Gene Gnocchi porta in scena il suo Sconcerto Rock per Valbossa In Rosa

Venerdì 27 ottobre alle ore 20.45 il comico Gene Gnocchi sarà sul palco del teatro Castellani di Azzate (via Acquadro 32) per portare in scena il suo spettacolo “Sconcerto Rock”.

Lo spettacolo propone il comico nelle vesti di The Legend, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Un ritorno sulle scene che si trasforma presto in calvario: The Legend si trova alle prese con problemi audio, insubordinazione dei musicisti, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta le scelte artistiche. Tutto per catapultare la sfortunata rockstar, impegnata nel tentativo di arginare un disastro, in una situazione a drammatica che svelerà il vero volto di un modesto principiante.

I posti sono numerati e limitati, e il prezzo di ogni biglietto è di €22, il ricavato verrà devoluto alla prevenzione del tumore al seno. Info e prenotazioni al numero 3396779440 o presso Cartoleria TiBi Azzate, o tutti i lunedì presso la sede In Valbossa di Azzate dalle 21 alle 22.