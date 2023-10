Genitori dopo la separazione, cinque incontri a Varese

Il Cortile è un’associazione di Varese che da 14 anni assolve ad una esigenza sociale, proponendo percorsi specificamente per genitori separati.

Organizza momenti di incontro e di mutuo aiuto, per superare le difficoltà del distacco familiare, con l’aiuto anche di esperti in materia (psicologa, pedagogista, avvocato e mediazione familiare).

Sta per partire il nuovo percorso aperto a tutti, mamme e papà, di auto-mutuo-aiuto per condividere le problematiche della separazione o del divorzio. Cinque incontri a partire da venerdì 13 ottobre con presentazione, conoscenze, aspettative: “il mutuo aiuto come base del nostro intervento”.

Venerdì 20 ottobre la mediazione familiare: conosciamola meglio; venerdì 27 ottobre genitori/figli: educhiamo in una famiglia monoparentale; venerdì 10 novembre elaboriamo il distacco e affrontiamo insieme i cambiamenti; venerdì 17 novembre gli aspetti legali della separazione; 25/26 novembre weekend in montagna con approfondimento dei temi trattati.

Partecipazione libera e gratuita. Incontri ore 20.45 nella sede di via Brunico 29, Varese. Per informazioni ed iscrizioni: genitoriseparati.varese@gmail.com