Genitori in viaggio per crescere figli sereni e consapevoli con le Mamme in Cerchio

Si chiama “Genitori in viaggio” il nuovo spazio di incontro e supporto alla genitorialità proposto dall’associazione delle Mamme in Cerchio di Azzate.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un luogo e un tempo per un sano e costruttivo confronto, sostegno, crescita per i genitori di bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. “Per crescere dei figli sereni e consapevoli”.

A coordinare il percorso sarà l’educatrice, Deborah Leoni – referente del progetto – con il supporto di cinque professioniste tra psicologhe e pedagogiste presenti a turno ogni sera. o ogni sera saranno affrontati uno o più temi che fanno parte della quotidianità di ciascuno.

Gli incontri, tutti a partecipazione libera e gratuita avranno cadenza mensile, nella serata del 3° venerdì del mese, dalle ore 20.45 alle 22.30, a partire dal prossimo 20 ottobre.

Durante l’anno saranno proposte anche alcune serate a tema con l’intervento di altri professionisti.

Al primo incontro di genitori in viaggio, venerdì 20 ottobre dalle ore 20.45, parteciperanno assieme all’educatrice Leoni, referente del progetto, anche le professioniste che supporteranno il viaggio nel corso dell’anno: le psicologhe Elisabetta Rasa, Silvia Livietti e Silvia Sacco e le pedagogiste Roberta Broggi e Sofia Gallo Galerón.

Gli incontri sono promossi con il sostegno di Fondazione comunitaria del varesotto e saranno ospitati nella sede delle Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.