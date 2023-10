Geopolitica in primo piano: guerra in Ucraina e conflitto israelo-palestinese. Elia Morelli ospite a Lonate Ceppino

Domenica 5 novembre, l’Associazione Black Inside di Lonate Ceppino propone un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche geopolitiche che stanno caratterizzando il nostro tempo. L’evento, intitolato “Un mondo che cambia: dai conflitti in Ucraina e Palestina fino ai BRICS”, vedrà come protagonista Elia Morelli, noto storico e analista geopolitico.

In un’epoca segnata da rapidi cambiamenti e tensioni internazionali, la serata si prefigge di offrire spunti di riflessione e chiavi di lettura per interpretare i principali fatti di attualità. Morelli, storico presso l’Università di Pisa e collaboratore della rivista Domino, guiderà i partecipanti in un viaggio che toccherà temi caldi come la guerra Russo-Ucraina, il conflitto Israelo-Palestinese e l’ascesa dei BRICS, cercando di delineare il profilo del mondo attuale e delle sue possibili evoluzioni future.

La serata avrà inizio alle ore 19 con un aperitivo, offrendo un momento conviviale prima dell’intervento di Morelli previsto per le 20.30. Un’occasione per confrontarsi e discutere in un ambiente informale, prima di immergersi nelle analisi e nei racconti dell’esperto.

L’ingresso all’evento è gratuito, con tessera CSEN. L’appuntamento si terrà presso la sede dell’Associazione Black Inside, situata in via Primo Maggio 2 a Lonate Ceppino.

Un’opportunità unica per approfondire tematiche di grande attualità, guidati da una voce nel campo della geopolitica.