Gian Arturo Ferrari incontra Mario Andreose: due fuoriclasse dell\'editoria al Premio Chiara

L’appuntamento a Villa Recalcati in occasione della presentazione del nuovo libro di Ferrari, “Storia confidenziale dell’editoria italiana”

L’occasione è la presentazione del nuovo libro di Gian Arturo Ferrari, “Storia confidenziale dell’editoria italiana”, edito da Marsilio. Viaggio nelle avventure umane e culturali degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come, quando e quali libri pubblicare in Italia, paese in cui tutti scrivono e pochi leggono.

Ferrari, storico dirigente dei Libri Mondadori, dialogherà con Mario Andreose, presidente de La Nave di Teseo.

(Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2023, www.premiochiara.it)