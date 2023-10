Gianfranco Carraro è il nuovo Amministratore Unico di AGESP Energia: dopo le dimissioni di Francesco Attolini (travolto dalla polemica del post della “montagna di Hitler”) nella giornata di lunedì l’assemblea sociale ha ratificato il passo indietro di Attolini e proceduto alla nomina.

L’assemblea ha visto la partecipazione del socio Agesp, nella persona di Francesco Iadonisi, ma anche di Emanuele Antonelli, sindaco del Comune di Busto Arsizio, che è il socio ultimo di riferimento, che di fatto controlla anche Agesp Energia.

Gianfranco Carraro ricopre già anche il ruolo di Direttore Generale della medesima società e resterà in carica nel periodo precedente l’ingresso nel relativo capitale sociale di Acinque Spa, passaggio già previsto.

«Tale scelta non può che essere condizionata dalla particolare e contingente situazione di avvicinamento alla data del closing per il perfezionamento dell’operazione straordinaria di cessione da parte di AGESP S.p.A. del 70% delle quote di AGESP Energia S.r.l., circostanza, questa, di temporanea transizione a un nuovo assetto proprietario, che richiede la presenza di persona ben informata sui fatti gestionali della società stessa e sul percorso avviato e sugli atti necessari al suo compimento, individuando tale risorsa nella persona dell’attuale Direttore Generale, Dott. Gianfranco Carraro. Per le ragioni sopra esposte, si propone la nomina del nuovo Amministratore Unico sino all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Si precisa, peraltro, che, nell’ambito delle intese intervenute con Acinque S.p.A., si è convenuto l’impegno del nuovo Amministratore Unico a rassegnare le proprie dimissioni contestualmente al trasferimento della proprietà della partecipazione di controllo in AGESP Energia S.r.l., onde consentire che la composizione del nuovo organo amministrativo risulti coerente con i nuovi assetti partecipativi».