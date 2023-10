Gianni Ardizzoia è il nuovo Segretario Organizzativo della Cgil di Varese, subentrando a Daniele Bandi, eletto alla direzione dell’Inca alla Camera del Lavoro di Milano.

Ardizzoia ha lavorato per 16 anni all’Istituto Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago. Dal 2001 ha iniziato ad impegnarsi nella Cgil, lavorando nella categoria della Funzione Pubblica, di cui è diventato Segretario generale dal 2010 al 2018. Nel 2018 è entrato nella Segreteria confederale della Camera del Lavoro di Varese con diverse deleghe (Sanità, Migranti).

«Ringrazio per la fiducia chi mi ha scelto per svolgere questo compito nella Cgil di Varese, un ruolo importante in cui sarà massimo il mio impegno». La Segreteria ringrazia Daniele Bandi per il lavoro svolto come Segretario organizzativo Cgil Varese e gli porge sinceri auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo.