Gianpi l’autista dell’Insubria va in pensione: “Sono sopravvissuto a tre rettori”

Gianpiero Del Fatti, autista ufficiale dei rettori dell’Insubria, va in pensione. A salutare il “Gianpi”, sulla terrazza del rettorato di via Ravasi, c’era tutta la comunità accademica, allettata da una gustosa polenta, nella doppia versione con Luganega e Gorgonzola, accompagnata da un buon bicchiere di vino. Tra i presenti anche i tre rettori, Renzo Dionigi, Alberto Coen Porisini e Angelo Tagliabue, che hanno raccontato storie e aneddoti di viaggio con il Gianpi alla guida.

Una manifestazione di affetto e stima culminata con la consegna di alcuni regali, tra cui un orologio, un viaggio in Sicilia e un assegno per gli amici dell’associazione Intothewhites, nata per ricordare Alessandro Bianchi.

I colleghi hanno letto alcuni biglietti ricordando i momenti di lavoro ma anche il tempo nuovo liberato che attendono il neopensionato.

Il Gianpi, da parte sua, tra una battuta e un sorriso, nel suo inimitabile stile, ha commentato laconicamente: “Caspita, sono sopravvissuto a tre rettori”.

(nella foto da sinistra: Renzo Dionigi, Gianpiero Del Fatti, Alberto Coen Porisini e Angelo Tagliabue)