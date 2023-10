Giorgio Marturano è il nuovo segretario del Pd a Saronno

È Giorgio Marturano il nuovo segretario Pd a Saronno. Eletto domenica 1 ottobre dal circolo del Partito democratico cittadino, Marturano ha sostituito Rino Cataneo, alla guida del Pd saronnese dal febbraio 2021.

Classe 1957, in pensione, ex dirigente di stabilimento nell’ambito chimico, si è unito al Pd saronnese un anno fa. «Raccolgo l’eredità di Cataneo come candidato unitario per portare avanti quello che è il lavoro del circolo del Pd, ridare un po’ di forze in vista di due sfide: il sostegno alla Giunta comunale di Saronno fino a fine mandato e le elezioni europee del prossimo anno».

«Vogliamo coinvolgere la popolazione e i cittadini, vogliamo far capire alla gente che tipo di Governo abbiamo, che tipo di Giunta regionale abbiamo – ha aggiunto Marturano . Il mio impegno sarà quello di incontrare tutte le associazioni saronnesi e di far conoscere il circolo, questo è il mio obiettivo».

«Abbiamo ritenuto che anche qui a Saronno ci fosse una proposta unitaria, come è stata quella regionale con Silvia Roggiani – ha commentato l’ex segretario cittadino Rino Cataneo –. Marturano troverà tutta la collaborazione che è auspicabile che ci sia per rafforzare il circolo Pd e a livello locale contribuire a rafforzare la Giunta di Augusto Airoldi. Io ho 74 anni, mi sembrava opportuno un cambio. È necessaria gente che abbia occhi diversi e che sappia interpretare la realtà di oggi, con proposte che siano adeguate a quelle persone che oggi non vanno più a votare».