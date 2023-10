Viabilità in tilt di Varese a causa di un cantiere intorno alle stazioni

E’ una giornata campale per la viabilità di Varese quella del 31 ottobre, malgrado le scuole, naturali “generatrici di traffico” in città, siano chiuse.

La causa è un cantiere che è stato aperto in largo Comolli, quello slargo che, 100 metri dopo la stazione Nord, unisce via Carcano, via Ledro, via Nuccia Casula e via Adamoli. E’ stato aperto nella mattina, per lavori urgenti sulla rete elettrica, secondo quanto recita il cartello di e-distribuzione sull’area di cantiere.

Purtroppo, si tratta di un cantiere piccolo ma in una posizione cruciale: come mostra la foto, scattata in mattinata, lo spazio disponibile per le auto, ma soprattutto per i tanti autobus che passano da li, non è sufficiente e costringe molti veicoli a passare sul marciapiede, o in alternativa sullo spartitraffico. Inoltre il suo ingombro è stato aggravato in giornata dagli smottamenti causati dalla pioggia secondo quanto riferito,

Per un certo periodo, un’ora circa all’inizio del pomeriggio, è stato infatti necessario addirittura deviare tutti coloro che volevano andare in viale Belforte passando da via Ledro a girare a sinistra in via Adamoli, costringendo centinaia di vetture ad entrare in Biumo Inferiore per raggiungere la destinazione. La polizia locale, comunque, è sul posto, per gestire i momenti più difficoltosi: ma è comunque una situazione oggettivamente difficile, che si riverbera sul traffico del resto della città.

Il cantiere, secondo quanto recita il cartello, è previsto prosegua fino al 9 novembre prossimo.