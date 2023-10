Giornata mondiale della Menopausa: un webinar e un incontro nella sala consiliare di Malnate

Domani, 18 ottobre, ricorre la Giornata Mondiale della menopausa. La menopausa rappresenta un periodo molto delicato per ogni donna e nonostante venga vissuto in modo diverso da ciascuna, ha come comun denominatore una maggior vulnerabilità fisica e psico-emotiva. I sintomi, però, si possono curare ed è possibile stare bene anche in questa fase della vita.

In occasione della giornata, si terrà una Conferenza webinar dal titolo : Menopausa e stress: imparare a gestirlo

Relatore: Dott.ssa Paola Zavagnin – Psico-Oncologa e Trainer di Mindfulness, Centro di riferimento Oncologico Tullio Cairoli, S.C.Oncologia, Ospedale Sant’Anna – ASST Lariana

per partecipare collegarsi al link: https://meet.google.com/bmo-kjed-qpp dalle ore 9.00 alle ore 10.30

Lo stesso giorno, ma dalle 18 alle 19.30, nella Sala Consigliare del Comune di Malnate in Via De Mohr n. 1 ci sarà una serata di informazione e sensibilizzazione su “La menopausa, questa sCONOSCIUTA”

Relatori:

Menopausa e Tumore alla Mammella – Prof.ssa Francesca Rovera – Direttore SSD Breast Unit, ASST Sette Laghi

Menopausa, se la conosci non la temi – Dott.ssa Paola Monti – Dirigente Medico S.C. Ostetricia e Ginecologia, ASST Sette Laghi

Menopausa e qualità della vita – Dott.ssa Valentina Borghesi – Dirigente psicologo S.C. Psicologia clinica, ASST Sette Laghi

Testimonianza

Sig.ra Adele Patrini – Presidente Associazione CAOS odv

Moderatore:

Dott.ssa Irene Bellifemine – Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto ASST Sette Laghi